Maailm VIIS KATASTROOFI: ohvriterohkemad laevahukud on viinud märga hauda tuhandeid inimesi Aare Kartau , täna, 16:01

GALERII

Claude-Joseph Vernet' maal laevaõnnetusest. Foto: Wikimedia Commons

Läbi ajaloo on meresügavustesse elu jätnud lugematul arvul inimesi. Ehkki suur osa neist on langenud lahingutegevuse käigus, pole laevahukud haruldased ka rahuajal – sellist tüüpi 20 ohvriterohkema õnnetuse seas on ka 852 inimelu nõudnud parvlaev Estonia katastroof.