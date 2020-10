Jaapani „Twitteri-mõrtsukas“ tunnistas üles üheksa võigast tapmist 

29aastane jaapanlane Takahiro Shiraishi ütles kolmapäeval Tokyo kohtule, et kõik tema vastu esitatud väited on tõesed. Tema advokaadid loodavad süüdistusi vähendada, väites, et suitsiidsed ohvrid olid tapmisega nõus. Mõrtsukas ise pole sellega nõus ja tunnistas veretööd üles. Kui kohus mõistab Shiraishi mõrvades süüdi, ootab meest surmanuhtlus. Jaapanis viiakse karistus täide poomise läbi.

Shiraishi Twitteri profiilile oli kirjutatud laused: „Ma tahan aidata inimesi, kes on tõesti valudes. Võite saata mulle igal ajal privaatsõnumi.“ Kahtlused sarimõrvari kohta ilmusid esmakordselt pärast politseijuurdlust, milles uuriti noore naise kadumist. Hiljem otsisisid politseinikud läbi Tokyo lähedal Zama linnas asuva Shiraishi korteri, kust leiti ohvrite tükeldatud kehaosi.

Võika mõrvari advokaadid väidavad, et jaapanlase ohvrid olid tapmisega nõus, mistõttu tuleks süüdistusi leevendada „vabatahtlikeks tapmisteks“. Sellega kaasneks kergem vanglakaristus – vahemikus kuus kuud kuni seitse aastat. Väidetavalt pole Shiraishi ise oma advokaatide plaaniga nõus. Ta ütles kohalikule päevalehele, et tappis ohvreid ilma nende nõusolekuta. „Ohvrite peas olid verevalumid. See tähendab, et nõusolekut polnud ja ma tegin seda selleks, et nad vastu ei hakkaks,“ sõnas Shiraishi, kes oli seega ohvrid enne tapmist uimaseks löönud.