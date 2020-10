Trumpi ja Bideni krahhi järel muudetakse presidendidebati reegleid 

Presidendidebattide komisjoni (CPD) avalduses öeldi, et esimene väitlus „tegi selgeks, et järelejäänud debattide vormi tuleks lisada struktuur, mis kindlustaks korrapärasema arutelu“. Teadaandes oli kirjas, et CPD kaalub hoolikalt muudatusi, mis peagi vastu võetakse, ja kuulutab need meetmed varsti välja. „Komisjon on tänulik Chris Wallace'ile [moderaatorile] professionaalsuse ja oskuste eest, mille ta eelmisel õhtul debatile tõi, ent kavatseb tagada, et ülejäänud debattide jaoks on olemas täiendavad vahendid korra säilitamiseks.“ Komisjon teeb otsuse uute meetmete osas järgneva paari päeva jooksul.