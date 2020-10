Missivõistluse konkurentide kohtuasi: kohus keelas Ireni Erbil vara kasutada  

Läinud aasta 3. juulil keelas Harju maakohus Ireni Erbil kaubamärgi Missis Estonia kasutamise, mõistis Erbilt Tiina Jantsoni kasuks välja 2500 eurot ja seadusjärgsed viivised, mis akumuleerivad seniajani. Harju maakohtu tänavuse 22. aprilli kohtumäärusega mõisteti Erbilt Jantsoni kasuks välja lisaks 2754 eurot, ütles Jantsoni esindaja vandeadvokaat Leon Glikman. Kuna võlga vaatamata pikaajalisele täitemenetlusele tasutud ei ole, andis Glikman Harju maakohtule sisse pankrotiavalduse ja hakkab pankroti väljakuulutamisel taotlema ärikeeldu Ireni Erbi osas.

Harju maakohus määras sel nädalal Ireni Erbi ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepperi. „Võlgnikul keelati ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada, see hõlmab näiteks ka varaliste kohustuste võtmise keeldu,“ selgitas Glikman. Ta lisas, et ajutisele pankrotihaldurile tehti ülesandeks selgitada välja võlgniku vara, viibida võlgniku ruumides, taotleda vajadusel muid pankrotimenetluse tagamise viise, anda seisukoht võimaliku kuriteo kohta. Uus istung on 3. novembril, kus Glikmani sõnul eelduslikult kuulutatakse vara puudumisel välja pankrot. Kui aga selgitatakse välja vara olemasolu, siis võib olla toime pandud kuritegu, kuna vara varjamine täitemenetluses vastab kuriteo tunnustele, lisas ta.