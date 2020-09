Eesti uudised ESTONIAL TÜTRE KAOTANUD ISA: auk laeva tehti eksitamiseks Arvo Uustalu , täna, 22:38 Jaga: M

GALERII

KUUS NIME: Viljandi Estonia huku mälestuskivil on kuus nime. Kaks hukkunut olid noored, keda ootasid ees pulmad. Foto: Aldo Luud

„Kogu praegusele laevakere augu kärale vaatamata olen ma kindel, et Estonia uputati sõjalise veose tõttu. Selge, et auk laevas on, aga pigem tehti see õigetelt jälgedelt eemale viimiseks,“ leiab Viljandimaa mees, kelle tütre elutee 26 aastat tagasi jäises meres katkes.