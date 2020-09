Mart Laar Estonia hukust : ida poolt on olnud igasugu intsidente allveeobjektidega  

"Esimese päeva jooksul oli võimalus selleks, et Estonia millegagi kokku põrkas, täiesti olemas, kuna – mis seal salata – ida poolt on meil olnud väga palju igasugu selliseid intsidente igasuguste allveeobjektidega ja see viis mõtted kohe sellele, mis see võinuks võinuks olla, aga mingeid tõendeid või vihjeidki me siis selle kohta ei saanud."

Peaminister Jüri Ratas ütles intervjuus „Pealtnägijale”, et kui dokumentaalsari linastus, siis seal olid uued asjaolud, mida ükski varasem raport pole käsitlenud. "Minu meelest on see piisav põhjus, et tehniline uurimine algatada ja see läbi viia, mis tähendab loomulikult ka veealust, merepõhja ja vraki ümbruse uurimist," ütles Ratas. "Nüüd tuleb anda küsimustele tõene vastus ja see peab olema läbipaistev ja avatud ja koostööd Rootsi ja Soomega. Eesti kannab siin kõige suuremat vastutust, kui Estonia lipuriik."