Eesti uudised KUI PEDOFIILIL ON ISA NÄGU... Väikese tüdruku appikarje: „Minuga juhtus midagi, mul on hirm!" Kristiina Tilk , täna, 20:09

NUKUD PALJASTAVAD KURITEO: Lastemajas on neli nukku, keda saab lahti riietada ning kel olemas kõik soole vastavad tunnused. Nii mõnigi kord saavad võikad teod just nende abil ilmsiks. On lapsi, kes on asetanud pisema pupe paljalt suurema näole istuma. Või tirinud mehenukul püksid rebadele ja asetanud tema peenise pihku pisemale nukule. Foto: Erki Pärnaku

Väikese tüdruku värisevad käed valivad telefonil internetist leitud lasteabi numbri. Ühe hingetõmbega nuuksatab ta torusse: „Minuga juhtus midagi, mul on hirm!“ Tüdruk ei ütle otsesõnu, et teda vägistati: enda kodus, lihase isa poolt. Ent see juhtus. Korduvalt.