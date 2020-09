„Suure paugu teooria“ staar avalikustas, et põdes koos abikaasaga Covid-19 viirust: see oli jõhker 

"Saime viiruse juba varakult. Kuskil märtsi keskpaigas," ütles Parsons Fallonile. "Me ei teadnud, mis see on. Arvasime, et oleme külmetunud, aga mida aega edasi, tundus see vähem tõenäoline ning lõpuks kaotasime lõhna- ja maitsetunde."