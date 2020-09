Suri ärimees Teet Saarepera 

Möödunud aastal asus Riigiressursside Keskuse OÜ juhatusse kuuluv Teet Saarepera rikaste TOPis 40. kohal, Äripäev kirjutas mullu, et tema vara väärtuseks on hinnatud 67 miljonit eurot.

Ajaleht kirjutas siis ka, et Riigiressursside Keskuse OÜ on enam kui 150 000 ruutmeetri lao- ja tootmispinna ning ligi 900 000 ruutmeetri maaga üks Eesti suuremaid laopindade omanikke ja arendajaid. Avalikest registritest aga ei selgu, kes täpselt on ettevõtte omanikud, viimased on varjanud end ettevõtte erastamisest alates. Äriregistri andmetel kuulus ettevõte Estonia Capital OÜ-le, mida juhib Saarepera ning mille omanikuks on omakorda USAs registreeritud REC Incorporated, kirjutas Äripäev.