Kas kiiver oleks päästnud vallavanem Mikk Pikkmetsa elu? 

„Mikk on suurepärane näide noorest, kes läks Euroopasse tööle ja kogemusi omandama, kuid tuli seejärel koju neid rakendama,“ kirjutab Facebookis Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson. „Ta oli alati oma südames pühendunud Eesti maaelule ning selle arendamisele. Seetõttu ei olnud üllatav, et tagasi tulles läks ta vallavanemana oma kodukandi elu arendama. Pärast haldusreformi sai temast suure Lääneranna vallavanem. Mikk lähtus põhimõttest, kus viga näed laita, seal tule ja aita. On kurb, et väga paljud tema plaanid ja unistused jäävadki täitmata.“ Sarnaselt Simsoniga kuulus Pikkmets Keskerakonda, kuhu ta astus eelmisel aastal.

Õnnetuse hetkel oli 36aastase vallavanemaga sõiduriistal ka tema poeg, kuid erinevalt isast oli poisil peas kiiver. Nii käis poiss küll pärast õnnetust arstlikus kontrollis, kuid sai pärast seda koju pere juurde. Tema isal nii hästi ei läinud – arstid diagnoosisid tal raske ajuvigastuse. Paljusid avariisid näinud politseinikud ütlesid ka pärast seda õnnetust, et kiivrit kandes oleks Pikkmets palju kergemalt pääsenud. Kuke sõnul oli Pikkmets motohuviline, ta oli mootorratta omanik ja käinud ratturite kogunemistel Jõgevatrefil, seega pidid talle tuttavad olema nii ATV juhtimine kui ka kiivri kandmine. Miks keskmisest suurem motohuviline, kes peaks asja tundma, ei pannud ATVga sõites kiivrit pähe, seda enam tema käest küsida ei saa. Vahetult õnnetuse järel ei osanud politsei täpsustada, miks avarii juhtus. Kuna menetlus veel käib, ei saanud politsei pressiesindaja Kristi Raidla seni öeldule midagi lisada.