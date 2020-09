Juhtkiri | Unistuste riigieelarve 

Paraku jääb mulje, et nende ilustatud sõnumitega on valitsus suutnud iseennastki veenda selles, et koroonakriis on justkui juba seljatatud. Nii pole riigieelarvesse jõudnud esimeste haiguspäevade hüvitamist, mis võiks panna piiri töökohtadel sagenevatele haiguskolletele, ega toetusmeetmeid turismisektorile, kus massilised koondamised muutuvad üha tõenäolisemaks.

Küsimus, mis saab edasi, vaevab aga mitte ainult raskustesse sattunud ettevõtete töötajaid, vaid tervet ühiskonda, sest eelarvet ei saa ilmselt igavesti laenurahaga turgutada, kuna laenaminegi pole igal ajal ühtviisi odav. Valitsus ongi ette näinud miljardieurose kulude kokkuhoiu kava, millest umbes pool peaks käiku minema aga alles 2024. aastal.

Et isegi eelarvenõukogul pole aimu, mille arvelt sellise kokkuhoiu saavutama peaks, on järgmisel valitsusel olenevalt vaatenurgast kas täiesti vabad käed või sundseis kärbete elluviimisel. See on väljavaade, mis teeb laenurahaga laiamist kritiseeriva opositsiooni arusaadavalt murelikuks.

Raske on hellitada sedagi lootust, et valitsuse plaanitud investeeringud muudaksid riikliku asjaajamise oluliselt kulutõhusamaks või ärgitaksid suurt innovatsiooni ettevõtluses, kui need kuluvad lõviosas haiglate ja maanteede ehitamisele ning teaduse rahastamise eesmärkki õnnestus saavutada osaliselt vaid seetõttu, et SKT langeb.