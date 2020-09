Aleksei Morgunov | Ärme kohtle patsienti nagu idiooti 

Üks meditsiinivaldkonna õppejõud ütles mulle kunagi, et patsiendile kogu info andmine haigusest või ravimist on sama ohtlik, nagu anda ahvile granaat. Pealegi pole meil meediaallikaid, kus oleksid ajakohased ja täielikud teadmised haigustest kättesaadavad ka tavainimestele, mitte ainult registrikoodiga tervishoiutöötajatele – näiteks ajakirjast Meditsiiniuudised on osa veebisisust kättesaadav ainult tervishoiupersonalile.

Šamaanidele omane lihtsustatud sõnavara

Minu arust pole see mõistlik. Esiteks tuleb patsiendil aru saada nii enda haigusest kui ka ravimitest, mida ta võtab. Lõpetada tuleb ka šamaanidele omase terminoloogia kasutamine. Pole vaja nimetada ravimeid näiteks „maokaitsjaks“, vaid tuleb öelda prootonpumba inhibiitor. Kui seletada patsiendile, et tal on kehas olemas selline asi, mis pumpab vesinikioone ning selle tõttu tekib maos happelisus, saab ta aru sellest, et selle mehhanismi pärssimine viib selleni, et väheneb maohappesus.

Mida rohkem me seletame ja kasutame õiget terminoloogiat, seda rohkem me rahvast harime. Uskuge mind, pärast teatud sisseelamisaega oskab näiteks kroonilise südameprobleemiga inimene teile ise vabalt jutustada, mis erinevus ja kõrvaltoimete profiil on antiarütmikumidel ehk südame rütmihäirete puhul kasutatavatel ravimitel. Vaja on talle lugemiseks lihtsalt piisavalt infot anda. Meditsiini puudutav info peaks olema sama kättesaadav nagu teadusartiklid kvantmehaanikast. Kas meil on ikka vaba inforuum või me käsitleme kodanikku idioodina ning tsenseerime kõike, mida tal meie arust pole vaja teada?

Suunamudijad selgitaja rollis

Kuna värskeid meditsiiniuudiseid leiab peamiselt erialaseltside ajakirjadest ning muudest väljaannetest, mis ei ole kättesaadavad tavakodanikule, hakkavad olulist rolli mängima suunamudijad, kellel ei ole mitte mingit seost meditsiiniga. Näiteks võite vaadata, mis toimub Palja Porgandi nime all tuntud suunamudija Instagrami kontol, kus Merilin Taimre teeb kõva vastupropagandat suukaudsetele kontratseptiividele ning jagab kirju HPV-vaktsiini kohta, kus puudub igasugune meditsiiniline loogika. Miks teda jälgitakse? Sest me mõtleme, et me ei pea patsiente harima. Patsiendil puudub info. Infopuudus tekitab hirmu. Hirm tekitab halba ravisoostumust (raviga nõusolek ja tahe ettekirjutusi täita – toim).

Patsiendi soov lugeda ja end uue infoga kursis hoida on samuti oluline, kuna tervishoiutöötaja ei pruugi alati pidevalt uudiseid lugeda. Kui mingi oluline info, näiteks uus ravim, raviskeem või regulaatori nagu EMA/FDA (European Medicines Agency/U.S. Food and Drug Administration) otsus ei jõudnud arstini, siis ehk jõuab see teadmine hoopis patsiendini. Sellisel juhul võiks patsient arstile mainida, et turule on tulnud uus hea asi ja kas arst võiks seda uurida ning kaaluda plusse ja miinuseid antud patsiendi jaoks.