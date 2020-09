Soome politsei: alaealised klutid eputasid Snapchatis pärast võhivõõra pussitamist 

Politsei on praeguse seisuga kinni pidanud kaks kahtlusalust: 16- ja 17aastase poisi. Oma ohvrit poisid ei tundnud. Politsei usub, et pätipaar valis sihtmärgi välja täiesti juhuslikult. Lisaks arvab politsei, et üks poiss võttis pussitamise järel välja telefoni, et oma teost ka Snapchati videos rääkida.