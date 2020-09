Poliitika TSITAADILÖRTS | Jüri Ratas eksib kindlasti, Mart Helme võib-olla Viljar Voog , täna, 15:42 Jaga: M

Mart Helme ja Jüri Ratas. Foto: Merilin Ulm

Riigikogu on suvepuhkuselt naasnud ja seega on paras aeg tuua tagasi ka „Tsitaadirahe“ rubriik, mis kajastab peaminister Jüri Ratase ja opositsioonisaadikute verbaalseid heitlusi kolmapäevases parlamendi infotunnis. Sügise esimesed nädalad on aga olnud neis üpris malbed – terava sõnarahe tiitlit Ratase väljaütlemised ei vääri, nõnda on rubriigi nimi ajutiselt „Tsitaadilörts“.