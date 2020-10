Jalgrataste ringluse käima pannud Ain: kui saad 500 eurot maksva ratta poole hinnaga, siis see on ju rõõm! 

Paljud rattad saabuvad Soomest

Olles töötanud enam kui kümme aastat müügiesindajana, passib praegunegi amet Ainile hästi. Jalgrattad paneb ta müüki ostumüügiportaalides, näiteks soov.ee, osta.ee, okidoki.ee ja Facebooki Marketplace (kus on Veloringi nimeline lehekülg). Enne ostmist saab klient ratta üle vaadata Tallinna kesklinna lähistel.

E-poodi Veloringil ei ole ning ilmselt ka ei tule. „Ma ei usu, et inimesed ostaksid kasutatud jalgratta vaid piltide järgi. Kui ratas pole uus, tahaksid ikka oma silmaga tema seisukorra üle vaadata, proovisõidu teha ja kui kõik sobib, siis alles osta,“ leiab ta. Tulevikumõte on aga luua kasutatud jalgrataste kauplus.

Korraga on Veloringi valikus mitukümmend erinevat ratast. Samas kevadel juhtus isegi nii, et ladu müüdi tühjaks ning Soome uute järgi minna ei saanud. Just Soomest toob Ain enamiku Veloringis müügil olevaid rattaid. „Uue jalgratta hind ei ole Soomes kallim kui Eestis, vahe on lihtsalt elatustasemes ja asjade kalliduses. Ka on seal suurem rattavalik,“ selgitab Ain, miks eelistab rattaid just Soomest hankida. Praeguseks on tal Soomes tekkinud kindlad kontaktid, kelle juures keskmiselt kaks-kolm korda kuus käib. Korraga toob mees kodumaale kaubikutäie ehk umbes kümme ratast.

Ka ise armastab rattasõitu

Ain usub, et jalgrattasõit kulgeb eestimaalaste hulgas tõusvas joones. Ka tema ise on rattasõiduentusiast – meeleldi veereb nii linnatänavatel kui ka maal. „Mulle tundub, et kes vähegi saab, eelistab rattaga sõita,“ sõnab Ain. „Jah, saan aru, et kui hommikul on lapsed vaja lasteaeda viia, siis sa ilmselt jalgrattaga seda teha ei saa. Kuigi olen näinud vanemaid üht last rattaga lasteaeda viimas – tool taha ja pole probleemi. Soomes on see vägagi tavaline.“

Aini kogemuse järgi on praegusel ajal kõige minevam kaup just hübriidratas. „Kui mõned aastad tagasi osteti palju maastikurattaid, siis nüüd on inimesed aru saanud, et see ei veere asfaldi peal väga hästi. Praegu on hästi minev hübriidratas – sel on rehvid ja omadused, mis sobivad sõitmiseks nii asfaldil kui ka metsarajal,“ räägib Ain.