Suri esimesena HIVist terveks ravitud patsient 

Ameeriklane Timothy Ray Brown sai 1995. aastal Berliini ülikooliõpingute ajal teada, et on nakatunud HI-viirusega. 2006. aastal diagnoosisid arstid tal leukeemia. Selle raviks vajas ta luuüdist kogutud tüvirakkude siirdamist. Juhtumisi oli doonor aga HIVile resistentne ehk haruldasel kombel see teemale külge ei hakka. Õige pea ei vajanud Brown enam viirusevastaseid ravimeid ning põhimõtteliselt võis öelda, et mees sai terveks ravitud. 2010. aastal avalikustas Berliini patsient oma isiku ning temast sai lootuse sümbol paljudele haigetele. Möödunud aastal tuli uudis järgmisest patsiendist, kes HIVist terveks sai – samamoodi siirdamise teel.

Teadlased olid veidi vähem optimistlikud, osutades, et tegemist on ääretult riskantse, isegi eluohtliku protseduuriga, mis on Berliini patsiendi juhtumile vaatamata jäänud peamiselt kasutusse vähiravis. Lisaks on see väga kallis, mistõttu jääks see kättesaamatuks suurele osale kümnetest miljonitest Aafrika HIViga nakatunutest. Väga oluliseks sammuks HIVile ravi leidmisel peavad seda aga nemadki. Mitmest teadlasest said Brownile sõbrad kogu eluks.

Ehkki protseduur päästis Browni HIVist, ei päästnud see teda siiski vähist. 2019. aastal teatas mees, et leukeemia on tagasi ning seekord lõplikult. Tema elukaaslane Tim Hoeffgen kirjutas Facebookis, et 54aastane mees suri ümbritsetuna oma lähedastest.