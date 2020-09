Eesti uudised ÜLE 100 TUNNI MATERJALI! Parvlaev Estonia algseid videoid näinud Soome ehitusinsener: vrakilt ei leitud ühtegi auku! Marvel Riik , täna, 16:14 Jaga: M

GALERII

Värske dokfilmi avastus, et Estonia vrakis on auk, on tolmu maha puhunud vanadelt küsimustelt. Üks neist on see, kas 1994. aasta sukeldumistöödel üles filmitud kaadritega on manipuleeritud. Foto: Vambola Salupuu

Soome Õnnetuste Uurimiskeskuse endine tehnikadirektor Tuomo Karppinen, kes kuulus 1990ndatel parvlaev Estonia katastroofi rahvusvahelisse uurimiskomisjoni, ütles Õhtulehele, et vraki kohta on üle saja tunni videomaterjali, kuid ühtegi auku ei leitud. „On tõenäoline, et merepõhja tabamine tekitas veel kahjustusi,“ rääkis Karppinen, kes peab allveelaeva osalust õnnetuses ebatõenäoliseks.