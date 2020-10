Hubane Pagaripere kohvik rõõmustab maitsva pitsa ning sõbraliku vastuvõtuga 

Nimi Pagaripere viitab juba tõigale, et tegemist on pereäriga. Perenaine Maie pajatab, et kohviku-pizzeria mõte sai alguse juba aastaid tagasi Soomes elades. Seda suuresti sõprade-tuttavate soovitusel. „Mõni aasta hiljem taas kodumaale naastes teostus ikkagi see väike unistus. Kogemusi sai välismaal kogutud kuhjaga, huvitavate inimestega kohtutud, töötatud väga põnevates restoranides… Tundus, et aeg on nüüd küps hakata pakkuma ise ausat, kvaliteetset ja armastusega valmistatud toitu,“ seletab Maie.

Leti taga võtabki külalisi vastu Maie isiklikult. Peale perenaise sõbralikkuse köidab veel pilku kohviku mõnus atmosfäär – nurkades taimed, armsad valged lauad-toolid ning isuäratava toiduga täitunud lett! Muide, kui varahommikul kohvikust mööduda, siis ergutab maitsemeeli ka värskete küpsetiste lõhn! Suu hakkab vett jooksma! Need ongi Maie enda valmistatud kordumatud küpsetised. Hommikul sisse astudes saab tellida ka toitvat putru või omletti.

Letilt leiab aga hea hinnaga nii võileivatorte, saiakesi kui kooki. Saab ka pitsat, mis on kogu kohviku kandvaks ideeks. „Pitsa pakub võimalusi olla loov, omab palju variatsioone ning lubab fantaasial vabalt lennata. Indrekul (Maie abikaasa) on aastatepikkune kogemus erinevate pitsarestoranidega ning see kõik on meile praegu väga suureks abiks ja kasuks. Ta on välja töötanud pitsataigna valmistamise tehnoloogia ja erinevate pitsade retseptuurid, mis on pälvinud juba varasemalt suurt tähelepanu ja heakskiitu,“ selgitab Maie.

Teatavasti on pitsa valmistamisel ülioluline teha õige pitsataigen ning valida värske tooraine. Pagaripere tellib oma tooraine enamasti Itaaliast (nt jahud, juustud, salaamid), aga kasutusel on ka kodumaiste väiketootjate toodang. „Selliseid lihtsaid reegleid järgides olemegi saavutanud eriliselt krõbeda pitsapõhja ja alati värske pitsakatte. Muide, nii nagu iga toiduga, hinnatakse ka pitsa puhul kolme aspekti: lõhna, välimust ja maitset. Ahjust tulnud pitsa peab eelkõige lõhnama. Ja selle lõhna tagabki kvaliteetne värske tooraine. Suureks abiks on Sitsiilia väiketootjalt tarnitav oliivõli, värsked otse kasvupotist nopitud ürdid, mis annavad pitsale lõpliku maitse, välimuse ja aroomi,“ pajatab Maie. Nagu olema peab, valmib Pagaripere pitsa kiviahjus.

Pagaripere valikus on üle kümne pitsa ning vaid ühe valimine läheb keeruliseks. Kui minna suurema seltskonnaga sööma, siis tasub valida mitu erinevat pitsat ning neid jagada. Võib ehk lihtsam olla avastada uusi lemmikuid.