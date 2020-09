USA poliitika vaatleja Lauri Tankler: Trump tuli debatile lõhkuma ja Biden solvanguid taluma 

Nagu paljude teistegi vaatlejate arvates, oli ka Lauri Tankleri hinnangul tegu üsna kohutava debatiga. „Ega siin midagi toredat polnud. Oli selgelt näha, et president Trump oli tulnud välja seda konkreetset formaati lõhkuma, mitte isegi debateerima,“ selgitas Tankler, kelle arvates tuli Trump oma ülesandega enam-vähem edukalt toime. Poliiteksperdile tundus USA ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias avaldatud kommentaare arvesse võttes, et mõlema kandidaadi toetajad arvasid, et nende esindaja võitis. „Mul on selline tunne, et mõlemad tegid ära just selle, mida nende toetajad lootsid,“ sõnas Tankler.