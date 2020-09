ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kas jätkate makseid teise sambasse? 1. oktoobrist saab need lõpetada 

Mitu vastanut ei olnud kuulnudki, et 1. oktoobrist saab lõpetada maksed teise sambasse. Matkajuht Romet Vaino märgib: "Ma tean, et ühel hetkel pidi see päev kätte tulema, aga ma ei teadnud, et see on homme. Ma arvan, et mina jätkan. Mul ei ole mingisugust kindlat plaani, mida muud ma teeksin selle rahaga."