Rootsi peaminister: me ei valeta Estonia huku kohta 

Löfven rõhutas, et Rootsi pole kunagi Estonia huku kohta valetanud. „Ma ei taha panustada konflikti õhutamisse, aga mul on oma Eesti ametikaaslase Jüri Ratasega hea suhtlus ja oleme selles küsimuses ühenduses olnud. Ma pean oluliseks teha siin koostööd,“ vahendab Aftonbladet Rootsi peaministri sõnu.

Kui Ratas on öelnud, et auku Estonia paremas pardas tuleb kindlasti uurida ja seda ei saa teha ilma vrakile sukeldumiseta, siis Löfven nõnda resoluutseks ei lähe.

„Me ei välista ühtegi sammu, kuid ma tahan, et eksperdid selle esmalt üle vaataks,“ sõnas Löfven.

Peaministrilt päriti täpsustavalt, et kas ta ei välista taas Estonia vrakile sukeldumist.

„Me ei välista midagi. Ma tahan, et eksperdid seda (ilmselt käib jutt dokumentaalsarja kaadritest – toim) uuriksid, et kas seal on midagi uut, mis annab põhjust järgmisteks sammudeks,“ vastas Löfven.