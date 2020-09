Marko Mihkelson: kas Joe Biden peaks üldse sellistes debattides osalema? 

„Vaatasin USA presidendikandidaatide esimest debatti. See oli päris karm ja piinlik vaatemäng,“ peegeldab ka Mihkelsoni arvamus sama, mis vaatab vastu USA meediast (loe SIIT). „USA on meie silme all taandumas demokraatliku maailma liiderriigist kraaklejate, valetajate ja kaklejate eeskujuks, mis omakorda võimestab sama poliitilist kultuuri teistes avatud ühiskondades. Pisikesed trumpid, ka meil, püüavad hoolsalt sama järgi teha. Tulemuseks on kaos ja võitjaks need, kes soovivad demokraatliku riigikorralduse hävingut või vähemalt ühiskondade ülimat polariseerumist. Selle Trump saavutas, kui vaadata CNNi ja FOXi küsitlusi kohe pärast debatti. Ametis oleva presidendi taktika oli muuta kogu debatt sisutuks lahmimiseks, millest ei saanud vaataja lõpuks mitte midagi aru.“

Mihkelson leiab, et Bideni meeskond võiks järele mõelda: kas sellistes debattides osalemine on üldse midagi väärt? „Ja kui kaob debatt, siis...“ jätab poliitik õhku rasked kolm punkti.

„Arvestades seda, et Trump on mõista andnud, et ei pruugi kaotust tunnistada, siis on ees väga ohtlikud nädalad kõigile, kellele on oluline USA pühendumus oma liitlaste kaitsmisel.“