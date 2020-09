OTSE | Keskkonnahoiust, lennundusest ja koroonakriisist annavad riigikogulastele aru Ratas, Aas ja Mart Helme 

Jevgeni Ossinovski tõi välja, et Euroopas on võetud hoiak pürgida kliimaneutraalsuse poole. Samas on Ossinovski sõnul Eesti jäänud pisikesse loetud riikide klubisse, mis ei ole jätkusuutliku keskkonnapoliitika poolt. Ratas lükkab selle väite ümber. „See on keeruline teema, kus on väga palju erinevaid osapooli. Me peame tegema igapäevaselt jõupingutusi, et meie keskkonda hoida,“ sõnas ta. Ta eitas, et on vale väita, nagu oleks Eesti kliimaneutraalsuse ja rohelise majandamise poolt. Lihtsalt Eesti tahab teha selliseid otsuseid teadmistepõhiselt.

Mart Võrklaev uuris, mida on plaaninud Eesti teha, et saaks plasti võimalikult palju taaskasutada ja seekäigus riigieelarves kulusid kokku hoida. Ratase sõnul on Eestil on keskkonnavaldkonnas palju ambitsioonikamad eesmärgid, kui Euroopas üldiselt. „Te küsite, et mida siis Eesti tegema hakkab. Meil on potentsiaali, et plasti taaskasutusse võtta. See sõltub, kui palju me plasti kokku kogume, kuidas me seda hakkame ümber töötlema, et sellest uusi produkte toota. Neid võimalusi on maailmas palju. Ma arvan, et siin saame samme astuda, et plasti rohkem taaskasutada. Peame pingutama selle osas, et seda saavutada ja selle nimel me tööd teeme.“