Kajar Lember | Mis pole lubatud inimesele, on lubatud süsteemile? 

Aga seekord tuli viimane tõuge ühest Eesti Ekspressi artiklist, kus peaprokurör teatab, et “Õhuke riik annab õhukese tulemuse”, lugu kaasusest, kus ettevõtlusmaailmas ei suudetud ega suudeta kelmidega tegeleda. Peale seda helistas mulle üks murelik kodanik, kes on minu looga pisut kursis ja küsis: “Mis toimub?” Tal on samasugune tagasiside prokuratuurist, kus öeldaksegi, et pole ressursse. Peaprokurör ütleb vähemalt ausalt, et tehaksegi valikuid ja kõike ei jõua.

Loogiline – aga äkki peaks siis valikute protsessi kuidagi üle vaatama? Või mõningaid absurdiprotsesse lõpetama hakkama, mitte jätkama “pühade üritustega”, kuna sinna on juba nii palju panustataud. Ja neid näiteid paraku on palju ja ka kaasuseid, kus prokuratuur saab juba ise ka aru, et on pehmelt öeldes “puusse pandud”, aga pidurdusmehhanismid puuduvad!

Miks pole ressurssi päris kuritegudega tegelemiseks?

Minnes ajas paar sammu tagasi, siis augustis ilmunud Õhtulehes oli intervjuu peaprokuröriga, kus muuhulgas tuli jutuks ka minu kaasus. Ajakirjanik oli õigustatult mures, et riigi rahaga pole seejuures just kõige otstarbekamalt ringi käidud. Suhteliselt loogiline ja õigustatud küsimus ja isegi intervjuust on välja loetav, et peaprokuröril jäi üle vaid muiates temaga nõustuda aga… lisaks ressursi selgelt ebamõistliku kasutamise jutule, loen vastust ja imestan.

Tsiteerin hr Parmast: “ Mis puudutab aga avalikkuses ringlevat väidet, kuidas me kotime inimest üheksaeurose juuksuriarve pärast, siis ma soovitan pisut mõelda, millest jutt käib. Loomulikult võib igaüks näidata end meedias paremas valguses ning rebida toimikutest välja tema jaoks soodsamaid lausejuppe, see on süüdistatava staatuses oleva inimese seisukohalt täiesti mõistetav. Aga mõteleme nüüd korraks – üheksaeurone juuksuriarve ei näita mitte seda, kui väikese teene ta on teinud, vaid seda, kui odavalt on inimene olnud valmis ennast müüma. See oli teene, mis tehti süüdistuse kohaselt avaliku võimu esindajale ja vastuteene ei olnud üheksaeurone, vastuteeneks sooviti, et rahva raha eest kehtsestataks avalikus ruumis kellegi isiklikes huvides sobiv planeering. See on ju hoopis midagi muud.”

Üks mees ütleks praegu, et tule taevas appi! Kui peaprokurör hakkab leheveergudel selgelt valetama või intepreteerima süüdistust, mida ta ilmselgelt lugenud ei ole, siis on ikka midagi siin riigis väga valesti. See, et kas Kajar Lember on valmis ennast millegi eest “odavalt müüma” võiks jääda kohtu otsustada ning süütuse presumptsioonist lähtudes on tegemist selge laimuga. Ma ei ole kohtunud mitte ühegi prokuröriga, kes oleks minu käest midagi küsinud – sest tegelikkus lihtsalt ei huvita neid.

Hea peaprokurör – palun süvenege ja kui tahate seda kaasust kommenteerida, siis kuulake kasvõi see lint üle, kus mulle n-ö “altkäemaksu” pakutakse! Usun, et ainuüksi sellest tulenevalt teie seisukohad muutuvad ja targa ning intelligentse inimesena ei lase te enda nahka päästma asunud Tartu tegelastel ennast enam “ära tinistada”, sest tundub, et see on kahetsusväärselt juhtunud. Ning lähemalt uurides leiate arvatavasti ka koha, kust vabaneks kõvasti ressursi, et päris kuritegude ja kelmustega tegeleda. Kui kedagi pisutki huvitaks minu taust ja tegemised nii enne kui ka pärast seda episoodi, siis arvan, et nende arvamus minust muutub. Soovitaks suhelda mõningate inimestega, kes on minuga koos töötanud, see aitaks rohkem kaasa kui fantaseerimine paberite taga.