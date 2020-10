Sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder: riigikogu ootab endiselt sotsiaalministeeriumilt apteegireformi analüüsi 

Artiklis kirjeldatud olukord ei tule mulle erilise üllatusena, kuna olin juba apteegireformi menetlemise eel skeptiline selle reaalses mõjus ravimiturule. Ilmselt olete kursis, et juba toona leidsin, et sellisel kujul ei suudeta täita loodetud eesmärke. Seega on minu arvates algusest peale olnud apteegireform ebaõnnestunud plaan, millel puudus analüüs. Reform, mille sisulist analüüsi ootab riigikogu sotsiaalministeeriumilt tänaseni.