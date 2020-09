„PASATORM!“: esimene USA presidendidebatt osutus täielikuks kaoseks 

Kui moderaator Chris Wallace [Fox Newsist] küsis Donald Trumpilt põletava küsimuse, kas ta on valmis hukka mõistma valge ülemvõimu pooldajaid, ei andnud president paikapanevat vastust. Paremäärmuslikul Proud Boys rühmitusel palus ta tagaplaanile hoida, ent rõhutas, et „keegi peab antifa ja vasakäärmuslastega tegelema“, vahendab BBC.

Bideni arvates polnud Trump koroonapandeemiaga hakkama saanud, sest surnud on enam kui 200 000 ameeriklast. „Paljud inimesed surid ja veel paljud on suremas, kui ta [Trump] ei muutu väga ruttu tunduvalt targemaks,“ sõnas Biden. President vastas, et Bidenil pole õigust nii öelda, sest ta oli „oma klassi rumalaim“.