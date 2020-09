Krimi LEEGID LAULUVÄLJAKUL: laulukaare treppidel põles prügihunnik Ohtuleht.ee , täna, 08:45 Jaga: M

Laulukaar Foto: Teet Malsroos

Teisipäeval said päästjad väljakutse Lauluväljakule, kus teataja sõnul oli laulukaare all treppide juures näha leeke. Päästjad tuvastasid saabudes, et treppide juures oli põletatud prahti ning hoolimata sellest, et seda oli püütud ka kustutada, aitasid päästjad põlengu lõplikult likvideerida.