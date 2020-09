LEEGID LAULUVÄLJAKUL: „Eriti jälk, et süütaja püüdis näidata end põlengu kustutajana.“ 

„Esiteks saan kinnitada, et laulukaare laudisest on süütamises saanud kannatada suhteliselt väike osa. See ei pisenda aga sugugi fakti, et inimene tuli kohale kindla mõttega meie rahva üht sümbolobjekti hävitada. Tegemist on erakordselt häbitu teoga, mille muudab veel eriti jälgiks asjaolu, et süütaja esitles end põlengu kustutajana,“ ütles Saareoja, kelle sõnul on valvekaamerad salvestanud kogu süütaja tegevuse - territooriumile sisenemise, teekonna laulukaare alla, kaasasolevast kanistrist süütematerjali valamise, süütamise, põletushaavade saamise ning päästeteenistuse saabumise. Lauluväljaku juhi sõnul puudub igasugune kahtlus süütaja tegevuse eesmärkide osas.