Endine tuuker: „Rootsi luure teadis august Estonia keres juba nädal pärast õnnetust. Mina ütlesin neile“ 

Bergmark kirjeldas, et toona leidsid nad piki tüürpoordi ujudes laevakerest augu, mis nägi välja nagu plahvatuse jälg ja millest tehtud videosalvestus ei jõudnud toonasesse ametlikku uurimisraportisse. „Olin siis veel vaikimisvande all, aga mõtlesin omaette, et kurat küll, nad on selle lihtsalt välja mõelnud. Mitmed teised merenduseksperdid reageerisid samuti,“ kommenteeris Bergmark kunagist raportit ja toonitas üle, et laevade tehnilise poolega tegelevad inimesed said kõik aru, et raportis toodud põhjused on liiga jaburad, et olla tõsi.