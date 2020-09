Riigikohus saatis Ivar Musta rahavaidluse uuesti ringkonnakohtule arutada 

Ivar Must pöördus 2016. aastal kohtusse, et saada üle 100 000 euro hüvitist 1994. aastal loodud paaritaktilise teose „Põltsamaa, ehte ja hea!“ arranžeeringu kasutamise eest. „Tartu maakohus otsustas 2018. aastal, et Põltsamaa Felix ei ole Ivar Musta autoriõigusi rikkunud ja jättis hagi täielikult rahuldamata,“ selgitasid Põltsamaa Felixit esindanud advokaadid Mari Must ja Ants Nõmper advokaadibüroost Ellex Raidla. Ringkonnakohus leidis 2018. aastal, et osaliselt on siiski rikkumine toimunud ja mõistis Ivar Musta kasuks välja ca 16 000 eurot. Selle otsuse vaidlustasid mõlemad pooled. Tänavu septembris otsustas riigikohus, et ringkonnakohus on eksinud ning seda, kas ja kui palju on Ivar Mustal õigus raha saada, tuleb uuesti arutada. Peaaegu poole nõude ulatuses ehk 42 000 euro osas sai aga vaidlus riigikohtus lõpu ja selles osas tuleb Ivar Mustal kohtus saadud kaotusega leppida, lisas Ants Nõmper.