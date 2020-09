MILJON KOROONASURMA: enne vaktsiini võib surra teinegi miljon 

Ametlikult registreeritud koroonasurmade arvud on suurimad Ameerika Ühendriikides (kus hetkeseisuga veel ka enim nakatunuid, ehkki selles osas võib ehk India peagi järele jõuda), Brasiilias, Indias, Mehhikos ning Ühendkuningriigis. Tohutul kiirusel levib viirus Indias, kus iga päev lisandub kümneid tuhandeid uusi nakatumisjuhtumeid. Kokku on nakatunuid üle kuue miljoni. Illustreerimaks leviku kiirust: esimene miljon koroonadiagnoose tuli 170 päeva jooksul. Viimane miljon vaid 11 päevaga.

BBC kirjutab, et India üks tõsisemaid probleeme on vähene testimine. Meie mõistes muidugi meeletu, kusagil miljon testi päevas, kuid India rahvaarvu juures on tegemist per capita ühe madalaima testimise määraga maailmas. Ka pole riigi meditsiinisüsteem igal pool ühtlaselt hea kvaliteediga. Võrdluseks: Eesti testimisvõimekus on üks maailma eeskujulikemaid.