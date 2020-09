Juhtkiri | Ravimite hinnad peavad langema 

Kuigi nn ketiapteeke pärast reformi ametlikult ei eksisteeri, ilmneb ravimite hindade võrdlemisel selgelt, et nüüd frantsiisilepingute alusel tegutsevad apteegid käivad hindade kujundamisel endiselt ühte jalga, pakkudes näiteks soodushinnaga ravimeid kindlal perioodil täpselt sama hinnaga.

Sõltumatul apteegil on raske kliente millegi sarnasega peibutada, sest see tähendaks ravimite müümist alla omahinna – välja arvatud juhul, kui hulgimüüja müüb ravimit ajutiselt soodsama hinnaga või kompenseerib kahjumi tagasiulatuvalt, mis allikate sõnul toimibki frantsiisilepinguga apteekide puhul. See viitab seaduserikkumisele, sest hulgimüüja ei tohi eri apteekidele kehtestada erinevaid hinnakirju.