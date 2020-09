Jaak Madison | Euroopa Komisjoni uus migratsioonipakt loovutaks riikide iseseisvuse 

Käesoleva pakti üks põhiautoritest, Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson, tõdes paketti tutvustades, et „immigratsioon paneb meie mandri õitsema.“ Tema sõnul on migratsioon kolmandatest riikidest hea ja suisa vajalik. Seda, et Johansson ei võitle enda uskumuste vastu, näitab ka tema valvsa pilgu all valminud migratsioonipakt, kuhu on targalt peidetud palju „agasid“.

Euroopa Komisjoni varjupaiga ja rände haldamise määruse eelnõu artikkel 47(5) näeb ette, et juhul kui komisjon leiab, et liikmesriikide poolne solidaarsuspanus jääb märkimisväärselt alla nende poolt sätestatud solidaarsusnormile, kutsutakse kokku niinimetatud solidaarsusfoorum. Foorum annab komisjonile võimaluse kutsuda liikmesriike üles oma panust suurendama ja vajadusel panuse liiki muutma. Liikmesriigid, kes oma panust suurendavad, on kohustatud seda juriidiliselt kinnitama solidaarsusfoorumi käigus.

Sama eelnõu artikkel 48(2) lisab, et kui liikmesriik ei ole oma solidaarsuspanusest vastava kavaga sätestatud tähtajaks teavitanud või oma panust vastavalt komisjoni nõudmisetele suurendanud, määrab komisjon ise kindlaks nende liikmesriikide solidaarsuspanuse suuruse ja ka liigi. See võib tähendada, et juhul kui Euroopat peaks taas tabama 2015-2016 aastale sarnane rändesurve, võib selle tulemuseks olla migrandikvootide kehtestamine vastavalt Euroopa Komisjoni nõuetele.

Taoline stsenaarium võib olla oodatust tõenäolisem, sest juba täna on mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa riigid väljendanud oma positsioonides, et migrantide vastuvõtmisega nõus ei olda ning äärmisel juhul ollakse valmis valima teise välja pakutud alternatiivi kasuks ehk asuda toetama migrantide väljasaatmise protsessi. See tähendab aga seda, et rändesurve rinderiikidesse, Lääne-Euroopa riikidesse ja Skandinaaviamaadesse märkimisväärselt ei väheneks, mis võib kaasa tuua Euroopa Komisjoni jõulise sekkumise eelpool kirjeldatud viisil.

Samuti võib ka migrantide tagasisaatmise mehhanismis osalemine lõppeda liikmesriikide jaoks migrantide vastuvõtmisega. Migratsioonipakt näeb ette, et juhul kui väljasaatmine pole 8 kuu (kriisi ajal 4 kuu) jooksul õnnestunud, siis liikmesriik, kes nende välja saatmise eest vastutuse on võtnud, peab migrandid lubama enda territooriumile – ja nii ongi kvoodimigrant enda riiki vastu võetud. Lisaks ei ole meil migrantide väljasaatmise koha pealt ette näidata just kõige paremaid tulemusi – tänaseks päevaks on suudetud repatrieerida vaid 1/3 Euroopasse jõudnud illegaalsetest migrantidest.

Euroopa Komisjon on lubanud, et repatrieerimisprotsesside lihtsustamiseks tehakse koostööd rände lähteriikidega ja mõjutatakse neid viisamehhanismidega. Kui rände lähteriik koostööd teha ei soovi, siis viisasid Euroopa Liit välja ei anna ning kui lähteriik osutub koostööaltiks, siis pakutakse neile viisanõuete leevendamist. Omakorda tähendab see rände legaliseerimist ja suurendamist kolmanda maailma riikidest, eeskätt läbi töö-, õppe- ja elamisviisade jagamise.