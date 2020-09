Jüri Ratas pärast kõmulise doksarja vaatamist: miks me 26 aastat seda lõhet Estonial ei näinud? 

"Jõudsin üle vaadata viienda osa, mis näitab lõhe avastamist," ütles Ratas.

Kui Õhtulehe reporter palus peaministril vaatamisel tekkinud emotsioonidest ja muljest rääkida, oli esialgu vastuseks pikk vaikus.

"Kurva mulje. Kui näha laevavrakki mere põhjas ja teades, et see on meie lähiajaloo suurim tragöödia siin Läänemerel, siis see on esimene emotsioon.

Teine emotsioon on, et miks siis 26 aastat me ei ole seda lõhe näinud, mis on olnud need põhjused.

Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaev Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse vee all filmitud uusi kaadreid, millel on näha kahjustust vraki tüürpoordipoolses otsas.