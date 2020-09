KAS ALLVEELAEV RAMMIS ESTONIAT? Erukindral Ants Laaneots: „See on hull loba!“ 

Laaneotsa sõnul pole mõeldav, et Rootsi allveelaev sõitis 28. septembri saatuslikul öötundidel otsa parvlaevale Estonia. Erukindral, kes on näinud kaadreid värskest dokfilmist, mis tõi esmakordselt vaatajateni suure vrakiaugu parvlaevalt, ütles algatuseks, et auk laeval on veepiirist ülevalpool.