„PUUDUTA MIND“ 154. SAADE | Nõiaprotsesside ekspert Tõnu Vilu annab nõu, kuidas uurida nõidust ja ära tunda nõid  

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on vanaraamatukoguja ja kirjandusloolane Tõnu Vilu, kellega räägime nõiaprotsessidest.

Juhuse tahtel sattus mõni aasta tagasi vanaraamatute koguja Tõnu Vilu omandusse väga haruldane ja põnev teos „Gewissen-Fragen von Processen wieder die Hexen“ aastast 1667, („Südametunnistuse küsimused nõiaprotsessides“), mille autor on Saksa teoloog ja jurist Michael Freud.

See on umbes sajaleheküljeline juhendmaterjal nõiaprotsesside läbiviijatele ning selles antakse põhjalik ülevaade, kuidas uurida nõidust, nõida ära tunda ja millised peaksid olema võimalikud karistused. See raamat erineb oluliselt paar sajandit varem üllitatud samateemalisest, „Malleus maleficarumist“ ehk „Nõiahaamrist“. Viimase kirjutasid haiglase fantaasiaga naistevihkajad, kes ei andnud nõiaks tembeldatule mingit lootustki Michael Freudi arutlused nõidade ja nõidumise kohta on seevastu kaastundlikud ja tolle aja kohta täiesti mõistlikud.