„PUUDUTA MIND“ 153. SAADE | Meedium Ülar Lindepuu: selgeltnägemist on igaühel võimalik teatud meetodite abil arendada 

Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on Venemaa tuntuimate ravitsejate-selgeltnägijate käe all õppinud ning Soomes ja Eestis tegutsev meedium Ülar Lindepuu.

Ülari õpingud:

Vanga-nimeline Selgeltnägijate Akadeemia Moskvas (juhendaja A. Gaiduk)

Rahvusvaheline Energiateraapia ja Selgeltnägemise Akadeemia Moskvas (juhendaja N. A. Onufrieva)

Bronnikovi õppekeskus Moskvas (Inimese Informatiivse Arengu Keskus), A. Bronnikovi meetodid

Lindepuu sõnul avab ligipääsu alateadvuse peidetud maailma teadvusseisund, mil oleme une ja ärkveloleku piiril

"Tavateadvus sisaldab 20% informatsiooni, alateadvus 80%. Lisaks pole tavateadvuse mõtetest 80% inimese enda omad, vaid need on pähe kinnistatud, alguses meie vanemate, hiljem kaaslaste, ühiskonna ja meedia poolt. Kui laseme end ümbritsevast mõjutada, siis ei suudagi inimene oma tõelisi vajadusi täita ja jääb teiste juhtida. Tagajärjeks on halb enesetunne ja rahulolematus. Tasub teada, et 85% haigustest on psühhosomaatilised ja alguse saanud mõttemallidest."

