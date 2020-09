Seisukoht | Tippsport – vaid rikaste lõbu? 

„Mul on kahju, et meil pole spordisüsteem välja ehitatud. Eestis lõpeb asi noortespordiga ära, edasi on pere- või eraprojektid. Riigil pole seal mingit pistmist. Toetatakse olümpiavõitjaid ja medaliste,“ kirjeldas Baltimaade edukaimat rattameeskonda vedav Rene Mandri. Temagi tiimis ei saa äsja täiskasvanuikka jõudnud andekad sõitjad palka ja kõik toimib tänu lastevanemate entusiasmile.