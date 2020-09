VIDEO | Koroonakriisist välja tulemise eelarve: kes saab riigilt lisaraha ja kui palju tõuseb pension 

Järgmisel aastal on riigieelarve kulutuste maht pea 13 miljardit eurot ja tulude maht üle 11 miljardi euro. Valitsussektori investeeringute maht küündib 2021. aastal ligikaudu 1,9 miljardi euroni, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Euroopa Liidu toetusi on järgmise aasta riigieelarvesse kavandatud ligikaudu 1,4 miljardit eurot.

Peaminister Ratas märkis esimese asjana, et väga keeruline töö on tehtud. „Tänane eelarve on minu meelest saanud sisendit sellest, et see oleks koroonakriisist välja tulemise eelarve. Meil on suur teadmatus tuleviku ees. Oleme sellest hoolimata teinud ka eelarvestrateegia kuni 2024. aastani ja ma olen kindel, et meil on olnud selleks parimad prognoosid, mis parajasti saadaval on. Sellest hoolimata on prognoosidel ja tegelikkusel suured käärid sees,“ sõnas Ratas ja lisas, et koalitsioonil on suur vastutus sellel ebakindlal ajal majandust ja tööhõivet vee peal hoida.