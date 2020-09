Toomas Alatalu | Uurime Estonia hukku ilma juba kasutatud tegelasteta 

Toetan täielikult endise riigiprokuröri ja uurimiskomisjoni juhi Margus Kurmi seisukohta, et uut komisjoni juhtigu mitte-inimene-Toompealt (miks mitte mõni nimekas väliseestlane), et tulemus ei takerduks jälle poliitmängudesse ja -korrektsusesse. Komisjoni töölehakkamine oleks aga just üks nendest kohtadest, kus tasub rääkida õigusriigist – meil kõigil on kohustus seista nende eest, keda tabas õnnetus ja lootkem, et uus uurimine ise paljastab enamuse valedest, mis aastakümneid on kõlanud Toompealt seoses selle juhtumiga. Ehk siis – sellest saaks puhastus paljudele ja õppetund noortele poliitikutele – otsustada tuleb ikka ise.