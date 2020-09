ESTONIA HUKU KINNIMÄTSIMINE? Helme nõuab: Mart Laaril on aeg rääkida, mis ta teab 

Rahandusminister Martin Helme tegi Facebooki tulise postituse, milles teatab, et Estonia uue dokumentaali valguses on aeg lõpetada valetamine ja tõe kinni mätsimine. „Sain vaadata Discovery sarja Estoniast. Pole mingit kahtlust, laeva uputas kokkupõrge mingi suure välise objektiga. Juba on pandud keerlema uued jaburad teooriad, kuidas auk võis tekkida merepõhjas olnud kivist või lihtsalt kuidagi ise rebeneda. Võimatu. Avalikkusele on 26 aastat valetatud, inimesi lolliks peetud ja tunnistajaid lolliks tehtud,“ süüdistab rahandusminister.

„Mart Laaril on aeg rääkida, mis ta teab. Rootsi võimudel samuti. Miks tahtis Rootsi vrakki kinni katta? Miks tehti maailmas pea pretsedenditu hauarahu lepe, millega keelati vrakile lähenemine? Kas sellepärast, et tegu oli hapuks läinud salaoperatsiooniga ja see suur väline objekt on nende sõjalaev?“

Helme avaldas lootust, et ka tänasel päeval on võimalik välja selgitada, kas piirkonnas viibis mõni Rootsi sõjalaev ja kas mõni Rootsi alus vajas peale Estonia hukku remonti. Ministri sõnul oleks vastuvõetamatu, kui uue info valguses jätkuks avalikkuse eksitamine või uurimise takistamine. „Estonia seilas Eesti lipu all ja kandis meie riigi nime. Meil on õigus ja kohustus tõde välja selgitada. Loomulikult austades hauarahu ja tehes koostööd teiste riikidega,“ sõnas Helme ja märkis, et kuna Estonia on märg haud 850 inimesele, paneb see meile seda suurema kohustuse kogu tõde välja selgitada.

Martin Helme postituses nimeliselt välja toodud Mart Laar kommenteeris ERRi uudisportaalile, et kindlasti tuleb algatada uppunud Estonia osas uus uurimine, kuid vältida tuleks alusetuid spekulatsioone. Laari sõnul ei olnud tal mingit infot, nagu võinuks Estonia uppumise põhjustada kokkupõrge allveelaevaga.

„Kui rääkida spekulatsioonidest, siis pean tunnistama, et mina nii hea spetsialist ei ole, et teaksin, et tegemist oli allveelaevaga kokkupõrkega,“ kommenteeris ta ja lisas, et seda enam ei ole võimalik spekuleerida, millise riigi allveelaevaga tegu oleks.