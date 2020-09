Milline on rinnavähi patsientide tänapäevane taastusravi?  

Antud nõustamise läbinute võrdlusel teiste patsientidega oleme näinud suuri erinevusi taastumises. Patsiendid on teadlikumad järgnevatest sammudest ja seega ka palju rahulikumad. Koroona viiruse tõttu viisime selliseid nõustamisi läbi virtuaalselt ja teeme kindlasti patsientidele ka edaspidi.

Esimene etapp

Esimesi lõikuse järgseid vastuvõtte saadavad tihti pisarad ning see on igati mõistetav. Kui patsient väldib või häbeneb lahti riietuda (ja seda ka kuid hiljem), siis on see märk, et vajalik on kiiresti reageerida ja tagada psühholoogiline tugi. Rinna amputeerimisest võib tekkida kehaskeemi muutuse tajumise häire, millega võib kaasneda enda isoleerimine ka lähedastest. Näiteks patsiendid pole mitmete nädalate jooksul seda kehapoolt pesnud, nahka kreemitanud ega haava puhastanud.

Kõige tähtsam rinnavähi ravi järgselt on samapoolse käe täieliku funktsionaalsuse taastamine, mis oli enne operatsiooni, et säiliks töövõime ja näiteks võimalus elus rõõmu pakkuvate hobidega tegelemist jätkata. Et seda saavutada, siis esimesed 4 nädalat on oluline rahuoleku, piirangute jälgimise ja õigete tegevuste aeg, mille jooksul peab suurte õlaringide tegemist ja käe tõstmist üle õla kõrguse vältima. See tähendab ka seda, et ülemisest köögikapist kohvitass tuleb võtta teise käega. Üle tuleb toonitada, et magada antud külje peal ei saa kuni 3-4 nädalat.

Operatsioonijärgselt algab armistumine omas kindlas ajaraamis. Seda ei saa kiirendada ja parim tulemus tekib etapiti kõike õigesti tehes. Patsient peaks tegema iseseisvalt hingamisharjutusi ja eelnevalt õpetatud harjutusi, mis parandavad lihaste toonust ja liigeste liikuvust, operatsioonipiirkonna ainevahetust ja erinevate kasvufaktorite transporti (nt. lümfisoonte kasvufaktorid), kuid mis ei venita haava servasid. Adekvaatne valuravi on väga oluline, et patsiendil ei tekiks liigutuste kartust. Valu tekitab ka lümfisoonte spasme, mis võib olla tursete põhjuseks ja liigse lümfivedeliku kogunemiseks haavade ümber. Haava ümbritsevate kudede turset aitab vähendada manuaalne lümfiteraapia suurendades vedelike transporti ning läbi selle parandada ka haava ümbruse ainevahetust. Kohe peaks hakkama kandma post-op kompressioonrinnahoidjat ja tekstiilist esmast rinnaproteesi 3-4 nädalat nii öösel kui ka päeval. Kui kaenla alla ja rindkerele siiski koguneb naha alla „loksuvat“ lümfivedelikku, siis peab käima seda punkteerimas.

Teise nädala möödudes (kui patsient pole enne lõikust nõustatud, siis peale esimest nädalat) peaks käima füsioterapeudi/lümfiterapeudi vastuvõtul. Tuleks hinnata arme ja neid ka fotografeerida (hea teha seda patsiendi enda telefoniga): armi värv, tekstuur, kuju, kõrgus nahast, temperatuur, tundetus vs. ülitundlikkus, mõnikord võib arm ka sügeleda ja põhjustada valu jne. On leitud, et peale teist nädalat aitab armi ümbritsevate kudede esmane liigutamine ja suunamine jälgides lõikuse järgset muutust ning manuaalne lümfiteraapia armist kaugemal olevatele piirkondadele, kaasa armkoe suurema liikuvuse saavutamist. Uued uuringud näitavad, et mida rohkem ja kauem on armi ümber valgurikas lümfiturse, seda enam tekib armist ka liiteid. Liidete tekkepõhjuseks on ka kudedest endast või meie tegevustest tekkiv pidev kollageeni kiudude tõmme läbi lihaste, fastsiate ja kõõluste armi suunas ehk armi servade venitus, mida varem mainisin.

Kole arm vahel traumeerivam kui mastektoomia ise