VIIS ÕNNETUST: allveelaevade kokkupõrked laevadega polegi väga haruldased 

Alates 2000. aastast on allveelaeva-laeva kokkupõrkeid esinenud teadaolevalt kümne ringis – eelmisel sajandil toimus neid veelgi rohkem. Viimatine selline õnnetus juhtus vaid mõne kuu eest Lõuna-Korea ranniku lähedal, kus põrkasid kokku Korea armee allveelaev ja sõidukeid transportinud Norra laev Hoegh London. Õnneks tol korral kumbki alus tõsisemaid kahjustusi ei saanud, ent alati nii hästi ei lähe. Kui uue uurimise abil peaks selguma, et parvlaev Estonia huku üheks põhjuseks oli tõesti kokkupõrge allveelaevaga, on see kogu ajaloo ohvriterohkeim sellist tüüpi õnnetus. Estonia arengute taustal pani Õhtuleht kokku nimekirja viiest kõnekast juhtumist, mille käigus allveelaev ja laev üksteisega kokku põrkasid.