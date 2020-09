Valitsus leevendas märkimisväärselt Euroopasse reisimise piiranguid 

„Muutsime valitsuses lennuliinide lubamise süsteemi. Uue korra alusel on sarnaselt Lätile lubatud tulevikus Euroopa otselennu liinid kõigisse riikidesse kus nakatumise kordaja on alla kahekordse EL keskmise. Seega oleks praeguse nakkumuse korral otselennu liinid piiratud üksnes Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Tšehhisse. See on mõistlik otsus,“ kommenteeris otsust välisminister Urmas Reinsalu.