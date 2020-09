Hiina kohus määras 25 lapse hommikupudru mürgitanud kasvatajale surmanuhtluse 

Wang Yun arreteeriti eelmisel aastal pärast vahejuhtumit, kus mitukümmend Jiaozuo linna lasteaialast toimetati hommikupudru söömise järel haiglasse. Selgus, et paheline naine oli pannud laste söögi sisse mürgist naatriumnitriti, mida kasutatakse sageli toidu säilitamiseks, ent suuremas koguses on see mürgine. Esmaspäeval mõistis kohalik Jiaozuo kohus Wangi surma.