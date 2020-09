VIDEO | MITMEMEETRINE LEND: punasega teed ületanud elektritõukerattur sai autolt valusa löögi 

Keskus tõi välja, et jalakäija osalusel on sellel aastal juhtunud 189 liiklusõnnetust ja neis on hukkunud 10 inimest. Õnnetusi on küll ~16 protsenti vähem kui eelmisel aastal sama ajaga, kuid hukkunuid on kahjuks 1 võrra rohkem. Jalgratturi osalusel juhtunud õnnetusi on toimunud sellel aastal ~30 protsenti rohkem.



„Peatu, vaata ja veendu! Veendu ka siis, kui Sul on liiklusmärkidest või fooridest tulenevalt eesõigus. Jäta ruumi nii enda kui teiste liiklejate eksimustele. Videolt nähtav liiklusõnnetus juhtus mõned ajad tagasi Tallinnas ja tõukerattaga liikleja toimetati kontrolliks haiglasse,“ seisis video kõrval kirjas.