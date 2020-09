Eesti uudised ÕL VIDEO | „Täiesti killer!“: testime, kui ohutu on jalgrattaga autode vahel Tallinnat läbida Johanna-Kadri Kuusk | Video: Rauno Vahtre, Hannes Dreimanis, Tatjana Iljina , täna, 10:00 Jaga: M

Reporter Johanna-Kadri proovib sõita Tallinna rattateedel, et kindlaks määrata, kas nad ikka on ohutud. Foto: Rauno Vahtre, Hannes Dreimanis, Tatjana Iljina

Tallinnas sõiduteedele rajatud rattaradade ohutus on küsimärgi all. Nii mõnigi judistab sõiduautode ja busside vahel sõitmise peale hirmust õlgu, samas on rattateede rajamise eest vastutav linnaametnik Talvo Rüütlemaa telekaamera ees õlgu kehitanud ja öelnud, et rattateed on täiesti ohutud. Õhtuleht katsetab selle ise läbi.