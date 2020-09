Tuvastatud koroonasurmade arv ületas maailmas miljoni piiri 

Ekspertide arvestuse kohaselt moodustavad USA, Brasiilia ja India surmajuhtumid ümmargusest tähisest peaaegu poole. Nende sõnul on tegelik Covid-19 surmajuhtumite arv miljonist ilmselt palju suurem, vahendab BBC.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres nimetas miljoni koroonasurma ületamist „meelinüristavaks ja piinarikkaks verstapostiks“. Ta kinnitas videosõnumis, et hinnata tuleb iga inimese elu. „Need olid meie isad, emad, abikaasad, vennad, õed, sõbrad ja kolleegid. Haiguse metsikus on meie valu mitmekordistanud,“ mälestas Guterres lahkunuid.

Miljon koroonasurma täitus peaaegu kümme kuud pärast seda, kui Hiinast Wuhanist hakkasid ilmuma uudised uue koroonaviiruse kohta. Sellest ajast peale on viirus levinud peaaegu igasse maailma riiki ja tuvastatud on üle 32 miljoni juhtumi. Karantiinid ja muud meetmed viiruse leviku peatamiseks on viinud paljude riikide majandused suurde langusesse.