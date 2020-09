Koroona uus laine on toonud Tallinna kiirabile tööd juurde 

Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlas kommenteeris ERRi uudisportaalis, et kiirabi väljakutsete arv on kõikidele ühiskonnas toimuvatele muutustele reageeriv ning seetõttu on ka Tallinnas viimastel päevadel koormus natukene kasvanud. Ta toonitab, et kiirabi saab aidata ootamatute terviseriketega, näiteks teadvusekaotus, ägedad valud või hingamisraskused, kuid vaiksemalt kulgevate haiguste puhul, nagu ka koroonaviiruse kahtluste korral on kindlasti vaja võtta ühendust perearstiga ning kiirabi enam üldjuhul koroonaviiruse teste ei tee.