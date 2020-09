Katrin Lust käib väljamõistetud hüvitise tõttu kohut 

Advokaat lisas, et maakohus mõistis Lustilt ja TV3 pidajalt solidaarselt välja ka mittevaralise kahju hüvitise summas 4000 eurot, mis kohtu selgitusel ületab senises kohtupraktikas väljamõistetud keskmist hüvitist 2900 eurot.

AS All Media Eesti ja Katrin Lust on vaidlustanud maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, mis asja nüüd arutama hakkab.